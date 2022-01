Anastasia Kuzmina, paura per i genitori in Ucraina: le sue parole

Siamo abituati a vederla sorridente a Ballando con le stelle, radiosa mentre volteggia in pista accanto ai suoi allievi, ma oggi Anastasia Kuzmina non nasconde la paura per quanto sta avvenendo in Ucraina, dove si trovano i suoi genitori. Com'è noto, infatti, tra la Russia e il governo di Kiev è di nuovo crisi e Putin non ha gradito la scelta del nuovo primo ministro ucraino, Volodymyr Zelens’kyj, di tentare di entrare nella NATO: le possibilità di una invasione si fanno sempre più concrete, di ora in ora.

Nata a cresciuta a Kiev, poi naturalizzata italiana con il trasferimento a Bologna, Anastasia è così spaventata da quanto sta accadendo che preferisce non parlare del tema, fermandosi ad esprimere grossa apprensione. La ballerina ha spiegato che i suoi genitori sono a Roma mentre il fratello è in Inghilterra. "I miei nonni e mia zia sono a Kiev. Sto facendo il possibile per portarli qua, ma non è semplice", ha dichiarato, per poi precisare: "Sto seguendo l’argomento molto da vicino e per questo non me la sento di parlarne".