Anbeta a disagio a Verissimo per la sorpresa del marito. Toffanin: "Lui era terrorizzato"

(La sorpresa del marito, Alessandro Macario, a Verissimo)

Anbeta Toromani da 15 è legata a Alessandro Macario. "Ci siamo conosciuti attraverso la danza. Il nostro è un rapporto sincero. Lui mi conosce al cento per cento, nel bene e nel male, nei bei momenti e in quelli bui", ha rivelato la ballerina a Verissimo.

Anbeta, nonostante sia un noto volto tv, è timida, riservata e non ama parlare della sua vita privata e per questo raccontare in uno studio televisivo dell'amore che prova per Macario l'ha messa a disagio. "Come in tutte le coppie ci sono alti e bassi. Noi balliamo spesso insieme, passiamo davvero tante ore insieme, raramente siamo distanti".

Il momento di maggior imbarazzo è arrivato quando Silvia Toffanin le ha rivelato che il compagno le aveva preparato una sorpresa. "Lui era terrorizzato, ti prego non sgridarlo quando lo rivedrai", l'ha implorata la conduttrice. "Dipende da cosa dirà", ha commentato Anbeta.

"Mi sento male. Sono timidissimo", queste le prime parole di Macario nel video-messaggio, "Ho imparato tantissimo da te, abbiamo avuto momenti bellissimi, ma anche difficili. Io non potrei immaginare di stare senza di te, sei l'amore della mia vita. Adesso questo messaggio si autodistruggerà ma ne è valsa la pena perché questa è l'unica occasione che mi permette di dire tutto ciò in pubblico".

Alla fine del filmato Anbeta era in crisi e ha rivelato che quando si trova in difficoltà inizia a fare le battute. "E dai qualcosa di carino puoi dirglielo, ci sta seguendo", l'ha esortata Silvia Toffanin. "Grazie, questo è il massimo", ha replicato Ambeta evidentemente a disagio.