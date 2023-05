Andrea Agnelli si è sposato (in segreto) con Deniz Akalin: il video delle nozze

Andrea Agnelli ha sposato la compagna Deniz Akalin. Le nozze tra l'ex presidente della Juventus e la ex modella turca, madre delle sue figlie Sivia Selin e Vera Lin, è stato celebrato in gran segreto il 29 aprile scorso nel comune di Lisciano Niccone, in provincia di Perugia, al confine con la Toscana. Come racconta Torino Today, alla cerimonia è seguita una festa a cui hanno partecipato tanti nomi noti della Juventus e del calcio italiano. Tra loro Alessandro De Piero, Gigi Buffon, Pavel Nedved con la compagna Dara. Gli sposi hanno scelto completi classici con Andrea Agnelli in vestito scuro, camicia bianca e papillon, mentre Deniz Akalin ha scelto un elegante abito bianco. Tra i famigliari di Andrea Agnelli la mamma Allegra Caracciolo, vedova del padre, Umberto.

Andrea Agnelli e la storia d'amore con Deniz Akalin

Andrea Agnelli e l'ex modella turca Deniz Akalin, 39 anni, stanno insieme da sette anni. L'inizio della loro storia è stata alquanto complicata, dal momento che lei era moglie del capo del marketing bianconero Francesco Calvo poi passato al Barcellona dopo la separazione, ma nuovamente tornato a lavorare a Torino.

Figlio di Umberto Agnelli e Allegra Caracciolo, Andrea si è sposato nel 2005 con Emma Winter, da cui sono nati due figli, nel 2005 e nel 2011. Con Deniz, già mamma di Mila, l'imprenditore è diventato padre altre due volte, di Sivia Selin e Vera Lin. Lo scorso novembre, quando è esploso il caso plusvalenze che ha portato alle dimissioni di Andrea Agnelli e di tutto il Cda bianconero, Deniz Akalin aveva scritto una lunga lettera sui social che si concludeva così: "Oggi non solo sono al tuo fianco, ma sono orgogliosa e ti ringrazio per tutto quello che hai fatto in questi anni per la Juventus, per la tua famiglia, per noi. C'è solo un Presidente, e per me lo sarai per sempre tu. Non vedo l'ora di vedere cosa ci riserva il futuro amore mio".