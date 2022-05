Andrea Bocelli e la morte della madre: "Ha lasciato un corpo che ormai la faceva soltanto penare"

"Sono abbastanza sereno. Mia mamma se ne è andata piano piano, negli ultimi anni, non senza dolore e sconcerto in coloro che l’hanno amata": parla così Andrea Bocelli in un'intervista rilasciata a qualche giorno dalla morte della madre Edi Aringhieri, scomparsa a 84 anni dopo una lunga malattia. L'annuncio è arrivato con un comunicato social scritto dallo staff del tenore che oggi, al Corriere della Sera, ricorda la donna con immenso affetto e tanta gratitudine, essendo stata proprio lei a spingerlo sin da bambino all'amore per la musica.

La signora Aringhieri era malata da tempo: "Purtroppo venerdì è stato solo l’ultimo atto di un processo che l’ha allontanata lentamente, funestata da tante patologie che l’hanno via via svuotata dei suoi contenuti, contenuti che erano preziosi. Ultimamente, non c’era più margine di speranza che potesse migliorare. Abbiamo fatto il possibile per farla stare bene, fino a quando il corpo ha ceduto" ha raccontato l'artista 63enne. E ancora: "Anche se non è facile colmare un vuoto simile, penso che mia mamma abbia lasciato un corpo che ormai la faceva soltanto penare" ha aggiunto parlando dei suoi ultimi giorni di vita: "Sarebbe egoistico, accanirsi nel tentativo di prolungare forzatamente un percorso esistenziale giunto al suo termine. Siamo tutti pellegrini, di passaggio in questo pianeta. Confido ci ritroveremo, un giorno. Nel frattempo, porto mia madre nel cuore".

"A mia insaputa portava i miei nastri registrati ai big della musica"

Andrea Bocelli descrive sua madre come "una donna generosa, intelligente, iperattiva, capace e caparbia, sempre pronta ad aiutare il prossimo". E lui, da figlio, lo sa bene, destinatario com'è stato di un amore che è stato determinante per la sua carriera: "Quand’ero giovane e nessuno sembrava voler scommettere su di me, ricordo che lei andò a Roma, a mia insaputa, per parlare di persona con le star dell’intrattenimento televisivo d’allora, appostandosi sotto le loro case per consegnare i nastri con la mia voce. Contattò molte radio private, distribuendo le mie prime canzoni incise, i primi progetti discografici autoprodotti…", ha raccontato il tenore che tenuto anche a ricordare la meravigliosa nonna che sua mamma è stata per i suoi figli. "Confesso che mi è spiaciuto che Virginia non l’abbia conosciuta nei suoi anni migliori" ha ammesso parlando della sua ultimogenita di dieci anni: "Però le era molto legata. Sono rimasto turbato dalle sue lacrime, così copiose, quando le abbiamo dovuto dire che la nonna era salita in cielo".