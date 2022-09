Alcune ragazze cantano sotto casa di Andrea Bocelli, lui si affaccia: il video, la reazione

Una ragazzata si è trasformata nell'incontro più bello dell'estate per alcune ragazze che qualche sera fa, a Forte dei Marmi, si sono imbattute in Andrea Bocelli. Nulla di casuale, visto che l'allegro gruppetto è andato appositamente sotto casa del cantante, ma quello che è accaduto poco dopo è stato davvero inaspettato.

Le ragazze stazionavano in strada e vedendo le luci accese hanno iniziato a cantare, attirando l'attenzione della moglie di Bocelli, che lo ha chiamato alla finestra. Il cantante è rimasto affacciato per qualche minuto, mentre le fan cantavano a squarciagola 'Con te', per poi salutarle divertito e ringraziarle per tanto affetto.

Il video, pubblicato su TikTok da una di loro, è diventato virale in poche ore. "Sei a Forte dei Marmi e per scherzo inizi a cantare Con Te sotto casa di Andrea Bocelli e lui si affaccia a salutarti" scrive una la ragazza, felice per questo incontro, poco ravvicinato ma bellissimo.

Andrea Bocelli e la recente morte della madre

E' stata un'estate difficile per Andrea Bocelli. Il tenore toscano ha perso sua madre lo scorso maggio, a cui era molto legato. Il sostegno della moglie, Veronica Berti, e la vicinanza dei figli sono stati fondamentali, così come il grande affetto dei fan. La signora Edi Aringhieri aveva 84 anni ed era malata da tempo. Fu lei a spingere Andrea, ancora bambino, all'amore per la musica: "Quand’ero giovane e nessuno sembrava voler scommettere su di me, ricordo che lei andò a Roma, a mia insaputa, per parlare di persona con le star dell’intrattenimento televisivo d’allora - raccontò Bocelli in un'intervista -, appostandosi sotto le loro case per consegnare i nastri con la mia voce. Contattò molte radio private, distribuendo le mie prime canzoni incise, i primi progetti discografici autoprodotti".