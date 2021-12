Chi Andrea Cerelli, nuovo prof dell'Eredità: dall'età alla fidanzata

Benvenuto ad un nuovo professore all'Eredità. Si tratta di Andrea Cerelli, modello e primo uomo a vestire i panni del prof nel game show condotto da Flavio Insinna nel preserale di Rai Uno. Il debutto è previsto per lunedì 13 dicembre a partire dall 18.50 sulla prima rete: è questo il momento in cui l'uomo prenderà, insieme alla collega Samira, il testimone della uscente professoressa Ginevra Pisani.

Chi è Andrea Cerelli: età, lavoro, vita privata

Andrea Cerelli ha 29 anni ed è nato e cresciuto a Busto Arsizio, in provincia di Varese. Di professione è un modello. Capelli biondo cenere e occhi di ghiaccio, a vent’anni ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della moda trasferendosi per un periodo a New York. Non solo. Di recente ha provato a trasformare in lavoro anche la sua passione per il design: non a caso infatti ha un profilo Instagram professionale oltre a quello privato.

Fidanzata

Niente è dato sapere a tal proposito. Sui social infatti Andrea non si mostra al fianco di nessuna né è stato pizzicato al fianco di qualche collega o di qualche volto sconosciuto. Mai ha parlato della sua vita privata, ma siamo certi che presto sarà costretto a farlo in virtù della popolarità raggiunta.

Instagram e Facebook

Non troppo popolato, ma di certo destinato a crescere è il suo profilo persona Instagram: ventimila circa le persone che lo seguono. Sul social network fotografico, il ragazzo di fa chiamare Andy Walters. Poco o nulla si evince della sua personalità, se non che ha una grande passione per i viaggi, il mare e la piscina.

Andrea Cerelli da record

.Per la prima volta nella storia del programma, che può vantare oltre 4.700 puntate trasmesse dal 2002, il ruolo del professore è dunque affidato anche a una figura maschile: si compone così la coppia Andrea/Samira. Quella attuale rappresenta la ventesima stagione de L’Eredità, che si conferma essere il game show più longevo della televisione italiana. Quest’anno, oltre all’introduzione del nuovo gioco “Cambia – Aggiungi - Leva”, alla possibilità per i telespettatori da casa di partecipare a un gioco a premi, e all’arrivo di Samira, si aggiunge Andrea.

Foto