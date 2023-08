Andrea Cerioli in ansia per la gravidanza, Arianna Cirrincione: "La vive male, non dorme da un mese"

Cresce l'attesa in casa Cerioli-Cirrincione per scoprire il sesso del bebè. La coppia aspetta il primo figlio e tra pochi giorni sapranno se sarà un maschio o una femmina, come fa sapere Arianna tra le storie Instagram: "L'1 settembre scopriremo il sesso. Potevamo saperlo già da qualche settimana, ma abbiamo deciso di aspettare per fare una festicciola con i nostri amici e parenti, che erano in vacanza".

La 28enne, che ha conosciuto il compagno 4 anni fa a Uomini e Donne, fa anche altre rivelazioni su questa gravidanza: "A differenza di Andrea, che sta vivendo questo momento malissimo, io la sto vivendo abbastanza bene. Va bene tutti - dice a proposito del sesso del bebè - siamo contenti in entrambi i casi, ma Andrea vive tutto con estrema ansia. Lo conoscete, sapete com'è. Non ne può più, non dorme da un mese. Ha l'ansia".

Ansia a parte, altro argomento di 'discussione' tra i due è il nome. E non solo: "Dopo aver scoperto il sesso partirà il divorzio perché partiranno le lotte per le camerette - spiega scherzando Arianna Cirrincione - lui comprerebbe già tutto, io invece sono scaramantica e preferirei aspettare. Poi anche per il nome non siamo d'accordo, ci scanniamo già da mesi. Lui vorrebbe già averlo scelto, ma non abbiamo un nome che piace a entrambi". Scaramucce da futuri genitori...