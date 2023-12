Arianna Cirrincione, complicazioni in gravidanza: Andrea Cerioli rompe il silenzio

"Un bel giro al ps per chiudere l'anno. Ne avevamo fatti pochi, ci stava fare l'ultimo giro di giostra". Queste le parole con cui Andrea Cerioli ha comunicato su Instagram che lui e Arianna Cirrincione, la sua compagna e futura mamma, sono dovuti recarsi d'urgenza al pronto soccorso ostretico.

Per alcune ore nessun nuovo aggiornamento era stato dato, ma ecco che poi l'ex volto di Uomini e Donne e dell'Isola ha dato nuove informazioni. "Riassunto: Ari ha la placenta anteriore. Motivo per cui la pancia non cresce tantissimo in avanti ma tende a crescere verso l'alto... Questo comporta un 'soffocamento' dello stomaco da parte dell'utero che comprime organi superiori. A volte le fa davvero male ed in gravidanza a parte la Tachipirina non si può fare molto... La piccola si muove come un'anguilla, simpaticamente le pianta i palloni sullo stomaco". "Meraviglioso", ha poi aggiunto ironicamente.

Non sono stati mesi facili per i futuri genitori: Andrea ha avuto alcuni problemi di salute che lo hanno portato spesso ad andare al pronto soccorso e si è anche dovuto sottoporre ad un intervento: la colecistectomia.