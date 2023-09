Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione: svelato il sesso del loro bebè

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione hanno organizzato un gender reveal party per scoprire il sesso del bambino che stanno aspettando. Poche settimane fa la coppia ha deciso di condividere la notizia della gravidanza con tutti i loro follower e quindi c'era grande attesa per il momento in cui i due avrebbero svelato se stanno aspettando un maschietto o una femminuccia.

Alla festa erano presenti tutti i loro più cari amici, alcuni conosciuti anche grazie a Uomini e Donne la trasmissione che li ha fatti incontrare e che ha permesso loro di innamorarsi.

La coppia, evidentemente emozionata, ha aperto una grande scatola formato regalo e appena hanno rimosso il coperchio tantissimi palloncini hanno iniziato a volare nella stanza del locale nel quale hanno deciso di organizzare il party.

I palloncini erano rosa e quindi i due presto diventeranno genitori di una bambina. Il post condiviso su Instagram è stato sommerso di commenti e mi piace, in moltissimi hanno scritto messaggi di felicità e di congratulazioni. Tra Andrea e Arianna è sicuramente il primo a vivere la gravidanza peggio, l'ex tronista è molto ansioso e infatti ha anche difficoltà a dormire.

Al momento i due non hanno ancora comunicato il nome che hanno scelto per la loro bambina perché al momento le opzioni che propone Arianna non piacciono ad Andrea e viceversa.