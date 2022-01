Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione sono positivi al covid: "Siamo un po' a pezzi"

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione sono positivi al covid, a comunicarlo è stato Andrea con delle storie su Instagram. I due non stanno benissimo e Cerioli in particolare ha dolori in tutto il corpo, tosse e mal di testa. La coppia sta cercando di smorzare l'ansia e la tensione guardando delle serie tv.

I due almeno potranno farsi un po' di compagnia. L'ex naufrago ha raccontato di aver effettuato un test rapido e di essere risultato subito positivo: "Mi sento come se mi fosse passato sopra un camion. Male ovunque, tosse e mal di testa. La cosa buona che ho X giorni da stare a casa, mi inizio il Trono di Spade, mi godo Derek e i gattini".

Arianna Cirrincione è in quarantena con il compagno e sul suo Instagram ha condiviso delle storie senza confermare la sua positività: "Siamo un po' a pezzi. Ci riposiamo un po' e iniziamo il Trono di Spade".