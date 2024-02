Andrea Crippa, vice di Salvini: "Frequento Anna Falchi. È evidente che sono eterosessuale, spero non sia un problema"

Dopo le foto dei paparazzi, la conferma: Anna Falchi e il vicesegretario della Lega, Andrea Crippa, hanno una storia. E ad assicurarlo è proprio lui, il 37enne brianzolo, che ha commentato le immagini pubblicate dal settimanale Diva e Donna ai microfoni di Radio Libertà. "Le foto sono inequivocabili... Confermo, è in corso una frequentazione con Anna Falchi. È un periodo molto felice della mia vita, se sono rose fioriranno" ha detto Crippa che poi ridendo ha aggiunto: "È evidente che sono eterosessuale, spero non sia un problema...".

L'attrice e conduttrice, 51 anni, e il delfino di Matteo Salvini erano stati visti insieme allo spettacolo teatrale di Teo Mammucari a Roma. Poi, in auto, il bacio immortalato dai fotografi che ha subito lasciato immaginare una frequentazione che ora viene confermata dal diretto interessato. La scorsa estate Anna Falchi aveva dichiarato di essere tornata single dopo un anno e mezzo di relazione con l'esperto di comunicazione Walter Rodinò. Prima lui era stata legata a lungo ad Andrea Ruggeri, ex deputato di Forza Italia e nipote di Bruno Vespa, e, prima ancora, era stata sposata con Stefano Ricucci. "Si spegne la fiamma. E allora meglio stare da soli", aveva confidato la presentatrice parlando della fine delle sue relazioni sentimentali: "Quest'estate me la sono goduta con mia figlia Alyssa: abbiamo fatto una vacanza selvaggia a Palma di Mallorca, in Spagna, in mezzo alla natura e senza pensare a niente", aveva raccontato ancora parlando della figlia, nata dalla relazione con l'ex compagno Denny Montesi.

Ora per lei l'inizio di un nuovo capitolo con Crippa, monzese, eletto per la prima volta deputato nel 2018 e nominato da Matteo Salvini vicesegretario della Lega con delega all’organizzazione. Alle elezioni politiche del 2022 il suo seggio è stato confermato.