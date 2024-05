Andrea Dal Corso e Teresa Langella svelano la data del matrimonio

Andrea Dal Corso e Teresa Langella ospiti a Verissimo, annunciano la data del loro matrimonio, sarà il 14 settembre e a raccontarlo ci saranno le telecamere del programma Mediaset condotto da Silvia Toffanin.

La coppia, conosciutasi prima a Temptation Island e poi Uomini e donne, dopo cinque anni di fidanzamento, è pronta al grande passo. "Siamo a pieni preparativi", dichiarano i futuri sposi che vengono travolti da un'ondata di affetto con una serie di video messaggi realizzati dai familiari di entrambi.

Ma il momento più emozionante è arrivato con la lettera scritta e letta dall'ex corteggiatore per la sua amata. Andrea Dal Corso ha infatti preso la parola raccondo a tutti i motivi per cui ha scelto di sposarla: "Perchè sei la persona più umile e più bella dentro che io conosca - dichiara un commosso Andrea Dal Corso - per la tua splendida famiglia, per il profumo della tua pelle e dei tuoi capelli, perchè condividi la mia più grande passione, quella di viaggiare, ma farlo con te è tutta un'altra cosa, perchè mi fai sentire al sicuro, perchè so che un giorno sarai una madre fantastica, perchè mi completi, perchè prendermi cura di te, mi riempie come uomo e...non farti paranoie sull'abito perchè a me basta vederti indossare quello sguardo che mi ha fatto innamorare di te".