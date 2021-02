Giulia De Lellis e Andrea Damante raccontano l'amore a gonfie vele con i nuovi partner

Galeotto il San Valentino, il dj veronese ha esternato i suoi sentimenti nei confronti della giovane attrice mentre la sua ex ha condiviso un pranzo in love con il suo Carlo

Giulia De Lellis ha scelto un pranzo nei dintorni di Roma con il suo "Lo" mentre il suo ex ha optato per un pomeriggio sul lago di Como con la giovane attrice Elisa Visari con la quale fa coppia fissa. Così l'influencer da 5 milioni di followers e il dj hanno festeggiato il loro primo San Valentino da separati. A cinque mesi dalla loro rottura, la coppia nata ad Uomini e donne si mostra serena e innamorata.

Nessun rimpianto dunque. L'unico collante tra i due sembra essere Tommaso Kowalski, il cucciolo di Spitz di Pomerania toy che Damante e De Lellis avevano preso a giugno e ora si dividono come genitori separati.

Questa è forse la prima volta in cui Damante, dopo una rottura con Giulia De Lellis, esca allo scoperto ed esterni i suoi sentimenti verso la fiamma del momento. Non da meno la sua ex Giulietta che nelle stories Instagram non fa altro che sottolineare quando sia bello e buono il suo Carlo. Che sia la volta buona? O potrebbe esserci un nuovo ritorno di fiamma tra i due?