"Risparmiatevi tutta questa mer*a", Andrea Damante è una furia dopo l'indiscrezione sulla nuova fiamma

"Questa volta risparmiatevi tutta questa merda. Questa volta non permetterò di essere infangato quando merito tutto il contrario, se proprio... Qui nessuno ha nessuno, anzi, quando ci sarà qualcosa da dire saremo i primi. Non mettete in mezzo persone che non esistono e portate un po' di rispetto in questo momento". Così Andrea Damante, 30 anni, replica alle indiscrezioni di 'Chi' su una presunta nuova love story con una ragazza di nome Martina dopo la crisi con la storica ex Giulia De Lellis.

La smentita dell'ex tronista arriva via Instagram, balzando presto in cima alle tendenze su Twitter. La misteriosa Martina, estranea al mondo dello spettacolo, "è stata pizzicata con Andrea proprio nei luoghi che lui frequentava con Giulia", si leggeva sul magazine diretto da Alfonso Signorini, ma i toni usati dal diretto interessato lasciano intendere che si tratta solamente di una amica.

Non solo. L'attenzione dei fan si concentra anche su quel "merito tutto il contrario" precisato da Damante, che lascerebbe intendere come questa volta sarebbe lui a vestire i panni di 'vittima' nella separazione con Giulia, a differenza di quanto avvenuto due anni fa (proprio ad Andrea, infatti, De Lellis ha dedicato il libro 'Le corna stanno bene su tutto ma io stavo meglio senza').

La turbolenta storia tra Andrea Damante e Giulia De Lellis

Giulia e Andrea erano tornati insieme a marzo dopo la rottura annunciata nel maggio 2018. In questi anni lei è stata legata al cantante Irama prima e al campione di MotoGp Andrea Iannone poi. Lui invece non ha ufficializzato alcune relazione. In primavera la coppia, tra le più amate di Uomini e Donne, aveva fatto ben sperare gli appassionati del dating show di Canale 5, ma qualcosa nel ritorno di fiamma evidentemente è andato storto. I motivi della crisi non sono stati ancora rivelati dai diretti interessati.