Andrea Delogu, sotto la felpa niente: il commento malandrino di Alberto Matano

La conduttrice pubblica su Instagram una foto sexy e il collega apprezza con slancio. Ma non è l'unico...

"At salùt". Andrea Delogu saluta in romagnolo i suoi follower, regalando uno scatto acqua e sapone ma molto sexy. Con addosso solo una felpa rossa - del Basket Rimini - la conduttrice si fotografa allo specchio nella nuova casa (dove si è trasferita da poco, dopo la separazione dal marito Francesco Montanari).

Fuoco e fiamme tra i commenti, con la squadra di pallacanestro riminese che la invita al palazzetto per la prossima partita. Fra tanti complimenti, però, colpisce quello di un famoso collega. Alberto Matano, di solito poco avvezzo ai botta e risposta social, non si trattiene e le scrive senza filtri: "Figa" (con tanto di cuore). "Tu meraviglioso" risponde la Delogu, facendo intuire una forte complicità fra i due.

Le fantasie dei più romantici, che sognano un'appassionata liaison tra colleghi, si scontrano però con la realtà. Matano, infatti, lo scorso novembre ha svelato di non essere single, anche se non ha ancora rivelato l'identità della sua dolce metà e che si tratti proprio di Andrea Delogu è fantascienza, visto che la conduttrice fino a poche settimane fa ancora viveva con Francesco Montanari, con cui - secondo altrettanti romantici - non è detta l'ultima.

