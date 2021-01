"Andrea Delogu ha cambiato casa": il nuovo retroscena dopo la crisi con Francesco Montanari

Da qualche ora non si parla d'altro. E, mentre gli altri non fanno che parlare, i diretti interessati tacciono. Sarebbe in corso una crisi piuttosto seria tra Andrea Delogu e Francesco Montanari, tanto che la conduttrice avrebbe preso un nuovo appartamento in cui alloggiare in questo periodo di allontanamento dall'attore. "Ora si sarebbe trasferita in una nuova casa, da sola - si legge sul sito del settimanale Oggi - Amore al capolinea, dunque. Anche se non sono ancora arrivate conferme (né smentite)". Di certo c'è che Delogu risiederebbe ancora a Roma, dove ieri si è immortalata presso un parrucchiere.

La notizia della rottura è arrivata come un fulmine a ciel sereno nella giornata di ieri. Niente infatti faceva sospettare che tra i due le cose non andassero più bene, viste anche le recenti dediche d'amore di cui lei ha sempre omaggiato il suo lui. Sposi dal 2016, quando si sono uniti civilmente in gran segreto, Andrea e Francesco hanno condiviso vita privata e professionale, arrivando anche a teatro insieme nello spettacolo 'Il Giocattolaio'. A far chiacchierare tempo fa era stata un'intervista in cui lei aveva raccontato di esser certa di alcuni tradimenti del marito: poco dopo aveva ritrattato, giustificando l'esternazione con la rabbia del momento. Ma stavolta qualcosa si sarebbe incrinato in modo più serio.