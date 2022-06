Andrea Delogu, le foto della nuova casa (vista San Pietro)

Andrea Delogu si è trasferita da pochi giorni nella sua nuova casa di Roma. La conduttrice ha acquistato un appartamento in centro, vicino San Pietro - che si vede dalla finestra della sua camera da letto - e dopo mesi di lavori ha iniziato finalmente a viverci.

Non è ancora tutto sistemato, come si vede dalle foto pubblicate su Instagram, ma la gioia di mettere piede nella sua prima casa non poteva più attendere. "Piano piano, con me dentro, si sta definendo" scrive nel post, immortalandosi prima allo specchio accanto al letto, dove si riflette la vista mozzafiato sul quartiere, con la cupola di San Pietro sullo sfondo, poi condividendo qualche altro scatto dell'appartamento.

Questa casa è una delle soddisfazioni più grandi della sua vita, spiega: "Credo di non aver mai fatto qualcosa di tanto grande per me stessa come una casa. L'ho sempre sognata e ai 40 anni è diventata realtà. Fino ad un anno fa non credevo che ci sarei riuscita e ora vorrei fare dei tour guidati qui dentro per far vedere al mondo quanto è bella, quanto è casa, non perfetta, ma come la volevo sin da piccola. Forse vi annoierò - conclude - ma nelle prossime settimane, anche mesi, vi racconterò parte per parte di questa casa qui, che è mia e di tutte le persone che amo. Ora vado a lavarmi nel bagno senza porta e a prendere il caffè al bar perchè manca la corrente".

Dopo la separazione da Francesco Montanari, con cui viveva a Testaccio, Andrea Delogu aveva preso un appartamento in affitto. Adesso, in questa casa tanto desiderata, inizierà un nuovo capitolo della sua vita. E chissà se diventerà presto il nido d'amore da condividere con il nuovo fidanzato.

Nel post le foto della casa di Andrea Delogu