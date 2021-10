Andrea Delogu ha comprato casa (da single): "Cercavo radici da sempre"

"Oggi qualcosa di impensabile è capitato nella mia vita", così Andrea Delogu prova a spiegare su Instagram l'emozione che sta provando seduta sul pavimento di una casa ancora vuota e da ristrutturare, ma finalmente sua. La conduttrice ha comprato un appartamento a Roma, nel quartiere Balduina, e non sta nella pelle: "Ho comprato casa. Il sogno di sempre - spiega - da quando da bambina giocavo con la casa delle bambole, da quando da più che adolescente cercavo di trovare un modo per mettere radici e da adulta un posto da chiamare casa".

Per qualche anno casa è stata quella condivisa con l'ex marito Francesco Montanari e questo passo è forse il decisivo che porta i due definitivamente su strade diverse. "E' un desiderio che arriva da lontano e solo da pochi mesi ho pensato che 'sì, porcavacca ce la posso fare' - scrive ancora Andrea Delogu - E ora sono qui, felice, ubriaca di 'ma che ca*** ho fatto?' ed elettrizzata nel vedere quest'appartamento che mi assomiglierà mano a mano".

"Ci sono riuscita"

Per Andrea Delogu, cresciuta da bambina nella comunità di San Patrignano insieme ai genitori, è davvero un sogno che si realizza. Sui social mostra orgogliosa l'appartamento - vista San Pietro - ma dovrà aspettare ancora qualche mese prima di trasferirsi: "Inizieranno i lavori e a marzo potrò dire che ci sono riuscita, ma per il momento voglio essere felice come se tutto fosse già fatto. Vi tedierò nelle storie e qui sui post, perché sono così elettrizzata e spaventata che se condivido st'ansia mi pesa meno". "Mi verrebbe da dire che ci sono riuscita da sola ma non è vero" scrive ancora, ringraziando gli agenti dell'agenzia immobiliare che l'hanno aiutata a trovare la casa dei sogni, l'architetto e il suo commercialista. Infine il messaggio minatorio: "Ora preparatevi alla ristrutturazione. Siete fottuti".

Le immagini pubblicate da Andrea Delogu