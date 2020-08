La Vita in Diretta, Andrea Delogu mostra la cellulite alla telecamera: "E' normale, ragazze devono sapere" (FOTO)

Un messaggio di body positivity che arriva direttamente dal pomeriggio di Rai Uno. E' quello lanciato da Andrea Delogu, 38 anni, conduttrice, che nell'ultima puntata della Vita in Diretta Estate ha mostrato la ritenzione idrica che ha sulla gamba per lanciare un messaggio di normalità alle donne a casa.

Durante una chiacchierata con Cristina Fogazzi, conosciuta come 'l'estetista cinica', Delogu ha invitato le persone a casa a "fare pace con il proprio corpo" rivelando di avere lei stessa smagliature e mostrando la ritenzione sulla gamba destra.

"Mi sono resa conto - ha spiegato Delogu - che da qualche anno me ne sto fregando della prova costume. Ho capito che avere cellulite, ritenzione idrica, smagliature, è umano. Io ho un po' di ritenzione, di buchetti, sono cosine piccoline". E Fogazzi, guardandole la gamba, ha constatato che di ritenzione si tratta.

Già tempo fa Delogu aveva voluto rompere il velo di ipocrisia sulla bellezza delle donne di spettacolo. "Voler assomigliare ad un’immagine trasmessa dalla tv è come voler assomigliare ad un filtro instagram, è impossibile", aveva spiegato un anno fa in un post di Instagram, "Dietro ci sono pancere e ore di trucco, non credete a ciò che vedete in tv".