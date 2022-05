"Auguri baby": gli auguri del giovane fidanzato a Andrea Delogu per i suoi 40 anni

Andrea Delogu oggi compie 40 anni. La conduttrice televisiva e radiofonica è arrivata alla fatidica cifra tonda e ad augurarle buon compleanno non poteva mancare il suo fidanzato: il modello Luigi Bruno che ha 16 anni meno di lei. "Auguri Baby" ha scritto condividendo in una storia una foto di loro due distesi su un prato con i nasi che si sfiorano. Una foto rara, nel senso che i due, che ormai sono usciti allo scoperto, non pubblicano spesso contenuti che li ritraggono insieme e per questo questo gesto assume un valore ancora maggiore.

Per il compleanno Andrea ha voluto celebrare il suo corpo, in collaborazione sponsorizzata con una nota marca di creme, e ha sottolineato come a 40 anni sia cambiato molto, ma che ne è fiera. "Fai solo quello che ti fa star bene - dice nel video -senza dare importanza a chi può criticarti, perché l'importante è volersi bene. Auguri corpo". Insomma un inno agli anni che passano, ma che con qualche accortezza possono essere delicati come un massaggio drenante con la crema giusta.

Chi è Luigi Bruno, il compagno di Andrea Delogu

Luigi ha 23 anni ed è un modello. Ha lavorato, e lavora, per alcuni dei maggiori brand di moda al moda. Della coppia ha parlato per la prima volta proprio Andrea a Verissimo, in quell'occasione Delogu rivelò la giovane età della sua dolce metà: "É sensibilmente più giovane, ma io sono in forma. Vado in palestra, mi fa mangiare sano, è divertente. Vedessi come è bello in costume". I due si sarebbero conosciuti a Milano e poi avrebbero trascorso insieme tutte le vacanze, tra cui il Capodanno a New York, ma senza mai pubblicare foto insieme. La relazione è stata svelata solo poche settimane fa.