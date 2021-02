"Io con gli occhi tristi?", Andrea Delogu sbotta dopo le voci di crisi

Andrea Delogu non ci sta. Ieri la conduttrice è sbottata contro quanti "mettono il dito nella piaga" facendo notare la sua presunta tristezza. Nelle ultime settimane, infatti, si è parlato molto di una crisi col marito Francesco Montanari e, col tempo, in tanti stanno incalzando la 38enne dal momento che ancora non ha rilasciato dichiarazioni al riguardo.

"Io con gli occhi tristi?", Andrea Delogu risponde

Stando ad alcune indiscrezioni circolate nei giorni scorsi, Andrea e Francesco, tra le coppie più solide del mondo dello spettacolo, si sarebbero lasciati dopo cinque anni di matrimonio. Nessuna conferma né smentita da parte dei diretti interessati, ma sono molti i follower che chiedono lumi su Instagram. "Raghy, una cosa - ha scritto ieri Andrea - Sta gag "oggi hai gli occhi tristi" vi sta sfuggendo di mano. Lo scrivete anche sotto foto di anni fa. Può essere pure che sia un'impressione vostra e che avete mangiato pesante, eh?".

La crisi tra Andrea Delogu e Francesco Montanari

La crisi tra Andrea e Francesco sarebbe stata tenuta nascosta per amore di privacy ma andrebbe avanti dai tempi del lockdown. Ignote le cause dell'allontanamento. Il matrimonio tra i due è stato celebrato nella primavera del 2016, in gran segreto. Una cerimonia intima, in sordina e soprattutto lontano dai flash. Uniti nella sfera privata e professionale (insieme hanno portato in teatro lo spettacolo Il Giocattolaio), lei in passato si lasciò andare ad una dichiarazione che suscitò scalpore in occasione di una intervista rilasciata alla trasmissione Belve condotta da Francesca Fagnani.

"Sono sicura che mio marito Francesco mi abbia tradito", dichiarò, per poi tornare sui suoi passi: "Ero arrabbiatissima, avevamo litigato la sera prima. Ero arrabbiata, gelosa, c'è stato uno scontro. La mattina sono andata a fare un'intervista per la trasmissione e l'ho fatta da donna arrabbiata. Ho dovuto chiedergli scusa dopo".