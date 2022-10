Andrea Delogu, la dedica al fidanzato: "E' rimasto nonostante casini e difficoltà"

Piccola parentesi romantica sul profilo Instagram di Andrea Delogu. La conduttrice, di solito molto riservata sulla sua vita privata, ha condiviso una rara foto del fidanzato, scrivendogli parole d'amore.

Nessuna ricorrenza particolare, soltanto il desiderio di gridare davanti a tutti questo sentimento così bello: "Oggi voglio solo dire grazie a questo ragazzo qui, che da più di un anno è rimasto fermo e saldo in un turbinio di casini, disastri, difficoltà e prove di resistenza. L'uomo più coraggioso e paziente che abbia mai deciso di restare. O di far restare. Buon risveglio Babe". Tra i due un legame fortissimo, nato poco dopo la separazione di Andrea Delogu da Francesco Montanari. Con lui la conduttrice è rinata e l'affetto delle sue amiche più care nei suoi confronti lo dimostra. "Luigino ti tengo d'occhio fino al 2087" commenta ironica Ema Stokholma, migliore amica di Andrea, che lo considera già come un fratello.

Il post di Andrea Delogu

Chi è Luigi Bruno, il fidanzato di Andrea Delogu

Luigi Bruno, 23 anni, è un modello. Capelli castani e occhi marroni, è alto 185 centimetri. Poco o nulla è dato sapere del suo privato, se non che ha fatto breccia nel cuore di Andrea più di un anno fa. Riservato, il suo profilo Instagram conta poco più di cinquemila follower. Andrea e Luigi sono stati pizzicati insieme, per la prima volta, a settembre di un anno fa, ma hanno ufficializzato la loro storia diversi mesi dopo.