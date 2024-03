Andrea Delogu sbotta sui social per la differenza d'età con il compagno: "Sono finite anche relazioni con coetanei"

Domenica ai fornelli per Andrea Delogu, che ieri si è divertita a preparare una parmigiana vegana, condividendo alcune storie Instagram dalla cucina. Una ricetta criticata da diversi follower, anche se l'altra questione sollevata riguarda - ancora una volta - la sua storia d'amore con Luigi Bruno, più giovane di lei di 16 anni.

"Allora dovete decidervi se rompere le palle per la parmigiana vegana o per la storia d'amore" ha scritto, evidentemente stanca dei messaggi che stava ricevendo. Poi ha chiarito: "La spiego meglio: le battute ce le facciamo anche tra di noi, ma sono battute, se rimanete sconvolti per una relazione d'amore solo per la differenza d'età mi chiedo che vita spenta vi ha riservato il destino?". La conduttrice ha risposto anche a chi iniziava ad avere dubbi sul loro amore, visto che hanno una storia poco social: "Posto poche cose nostre non per 'paura dei commenti', ma perché ho imparato dai miei errori. Quando o se ci lasceremo mentre soddisfatti direte 'io l'avevo detto', vi dovrò ricordare che sono finite anche le mie altre relazioni, che la maggior parte sono durate meno e avevamo la stessa età. Distinti saluti".

Andrea Delogu e Luigi Bruno sono legati da due anni. Fin dall'inizio della loro relazione hanno ricevuto critiche e commenti stupiti per la differenza d'età, ma la conduttrice si è sempre fatta scivolare tutto addosso, ribadendo in ogni occasione l'importanza di questa storia, nata dopo la grande delusione per la fine del suo matrimonio con Francesco Montanari. "È rimasto fermo e saldo in un turbinio di casini, disastri, difficoltà e prove di resistenza. L'uomo più coraggioso e paziente che abbia mai deciso di restare. O di fare restare" aveva spiegato poco tempo fa sui social.