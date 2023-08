Andrea Delogu bacia il fidanzato di 17 anni più giovane, qualcuno chiede: "È tuo figlio?". La replica è durissima

Andrea Delogu sta vivendo un periodo pieno di serenità sia in ambito professionale che privato. "Sono cambiata in meglio, perché sono più felice, più sicura e, cosa che mi piace, mi sento più bella perché mi prendo cura di me su tutti i livelli, mi chiedo come sto, cosa che non avevo mai fatto davvero prima" ha scritto nel suo ultimo post parlando di un cambiamento che la trova in pace con se stessa e con gli altri, finalmente consapevole dell'importanza di stare bene con se stessa.

Al suo fianco in questa fase della sua vita c'è il fidanzato Luigi Bruno, modello 24enne di 17 anni più giovane di lei, con cui ha ritrovato l'equilibro dopo la separazione da Francesco Montanari. La coppia è affiatatissima da circa due anni e un video pubblicato su Instagram, con lui che va a prenderla in aeroporto con un mazzo di girasoli e lei che gli corre incontro per abbracciarlo e baciarlo, ha confermato il loro legame.

La romantica scena, però, ha suscitato la battuta di qualcuno: "Chi è tuo figlio?", ha commentato un utente facendo riferimento alla differenza di età. Un'osservazione a cui Andrea Delogu, stanca dei continui messaggi che riceve per questo aspetto della sua relazione, ha risposto mostrando le parole dell'utente e riferendo il suo pensiero sull'inopportunità di quelle parole: "Chissà se alcuni si rendono conto di quanto siano da brividi i loro paragoni. Non oso immaginare le ricerche su Pornhub". E ancora: "Comunque il punto del video e del commento non è la soooolita critica dell'età che sinceramente mi pesa meno di zero, ma VEDERE DUE CHE SI BACIANO CON LA LINGUA E CHIEDERE SE UNA È LA MADRE" ha aggiunto ancora a caratteri maiuscoli per enfatizzare la portata della domanda che le è stata rivolta: "Non vi fa impressione quello? Boh, a me ha fatto volare! Che perversione".