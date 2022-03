Andrea Delogu e il giovane fidanzato Luigi: le prime foto insieme

Un nuovo amore per Andrea Delogu, che poi proprio nuovo non sembrerebbe essere. La conduttrice e il giovane modello, Luigi Bruno, si starebbero frequentando da circa 10 mesi, questo almeno è quanto riporta il settimanale Oggi.

Chi è Luigi Bruno e com'è nata la relazione con Andrea Delogu

Lui ha 23 anni, fa il modello per alcuni dei brand più conosciuti, e ha 16 anni in meno di Andrea. Delogu, bellissima e amata dal pubblico, ha parlato per la prima volta del compagno a Verissimo. I due si sarebbero conosciuti la scorsa primavera a Milano e avrebbero iniziato a frequentarsi. Poi le vacanze estive e invernali, con il Capodanno a New York, passate insieme ma senza mai inquadrarsi. Insomma i due hanno fatto di tutto per tenere i primi mesi di relazione segreti. La coppia ha ufficializzato la relazione iniziando a frequentare gli amici di lei come Ema Stockolma che sembrerebbe aver rinominato Luigi "Zoolander", come il protagonista dell'omonimo film con Ben Stiller, per le sue "pose" da modello. Ema ha anche dedicato un ritratto a Luigi, lui lo ha condiviso su Instagram.

Sotto una foto di Andrea e Luigi insieme, dal settimanale Oggi

Luigi Bruno su Instagram