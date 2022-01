Un anno dopo, la verità di Andrea Delogu: "L'addio a Francesco e quei figli che non arrivavano"

Sono stati una delle coppie più amate degli ultimi anni nel mondo dello spettacolo, motivo per cui in tanti si sono domandati cosa ci fosse dietro la fine dell'amore tra Andrea Delogu e Francesco Montanari. Domane che trovano risposte solamente oggi, ad un anno dalla ufficializzazione della fine della storia d'amore, che però era finita ancor prima. Intervistata dal settimanale F, la conduttrice rivela infatti quali sono le ragioni che hanno portato i due alla separazione, tra incompatibilità caratteriali e figli che non arrivavano. Non c'è rancore nelle sue parole, anzi, comprensione. Comprensione per quell'uomo con cui ha condiviso la vita per cinque anni. E per il pubblico che, giustamente, vuole sapere.

"Con Francesco abbiamo passato insieme sette anni che rivivrei subito - dichiara non a caso Andrea, 39 anni compiuti da poco - Mi hanno dato la possibilità di capire chi sono anche in un contesto familiare, di avere dei suoceri fantastici. Ma le cose cambiano e noi a dicembre 2020 abbiamo deciso di separarci, anche se poi la notizia è uscita solo a marzo".

Nessun terzo incomodo, né grossi rancori dietro l'addio: era semplicemente finito l'amore. E i due non hanno potuto far altro che constatarlo. "Noi ci siamo lasciati perché era finito l’amore. Il nostro è stato un colpo di fulmine - prosegue la presentatrice - diversi come il giorno e la notte, ci ha uniti il desiderio di appartenenza. Ma lavorando siamo cresciuti in modo diverso. So che uno come lui non lo troverò più, ma non era la mia persona. E lui deve trovare una donna che se lo meriti, un po’ più tradizionale, forse. Io soffrivo che ci fosse una regola nel formare una famiglia. Va bene il pranzo dai parenti, il viaggio con gli amici di sempre, ma poi voglio anche un’avventura. Va bene la voglia di fare un figlio, ma se non viene pazienza, la mia famiglia sei tu".

Inevitabile poi che il discorso cada sul tema dei figli. "Pensavamo: se vengono bene - conclude - Poi non sono venuti. Stavamo insieme da sette anni, sposati da quattro, non ci siamo dati tanto tempo. Quando ci siamo accorti di adorarci senza più amarci ce lo siamo anche detti: un figlio aiuterebbe. Ma poi ho pensato: che senso ha costruire una famiglia se la storia già non sta funzionando? Siamo ancora liberi e giovani. Io i miei 39 anni non me li sento".

Chi è la nuova compagna di Francesco Montanari

Nel frattempo, Francesco ha già voltato pagina. Nelle ultime settimane infatti è stati fotografato accanto alla nuova compagna. Si tratta di Federica Sorino, con cui l'attore non ha problemi a mostrarsi ormai in via ufficiale negli eventi mondani, a Roma. Poco o nulla è dato sapere però sul conto della giovane. Anch'essa ambiziosa di partecipare mondo dello spettacolo, nella bio di Instagram mette Il link all'associazione Corti da legare, un progetto messo in campo da professionisti del settore per far conoscere la patologia mentale al grande pubblico attraverso l'arte, in particolare il teatro. Per l'attore, Andrea è ormai solo un ricordo.