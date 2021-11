Il tweet di Andrea Delogu dopo il weekend romantico di Francesco Montanari (con un'altra)

Non è trascorso neanche un anno dalla separazione tra Andrea Delogu e Francesco Montanari, ma le loro strade sembrano allontanarsi sempre di più dal bivio in cui si sono fermati come coppia. Nessuno dei due ha mai commentato l'improvvisa rottura - avvenuta lo scorso gennaio - ma nelle poche occasioni in cui si sono aperti, non hanno nemmeno mai negato di star attraversando un momento difficile.

Da qualche tempo, invece, pare che entrambi abbiano ritrovato la serenità grazie a un nuovo amore. Mentre ad affibbiare un fidanzato ad Andrea Delogu ci ha pensato il gossip, che la vorrebbe molto vicina al modello Luigi Bruno (notizia mai confermata né smentita dalla diretta interessata), Francesco Montanari ci ha pensato da solo ad uscire allo scoperto. L'attore ha pubblicato in questi giorni alcune storie Instagram insieme a una donna misteriosa con cui ha trascorso un romantico weekend in barca a vela, dando in pasto ai più pettegoli una bella storia su cui ricamare sopra. Podo dopo ecco il tweet dell'ex moglie, che sembra quasi replicare: "Forse questo mi pare un buon periodo emotivamente, fra mille problemi. Cioè dopo un anno straano mi par di vedere un po' di feliciottaggine all'orizzonte. Così, mica bisogna scrivere qui solo per lamentarsi nè". Ognuno, dunque, è felice sulla sua nuova strada e forse non potevano farsi regalo migliore dopo la tempesta.

La separazione improvvisa

Sposati dal 2016, Andrea Delogu e Francesco Montanari non hanno mai dato segnali di crisi. Innamorati pazzi, i due formavano una coppia inossidabile. A gennaio la bomba: lei cambia casa e non si vedono più insieme. Da quel momento cala il silenzio, entrambi trincerati dietro al 'no comment' e così tutt'oggi. Un gelo che apre alle più velenose ipotesi, anche se la loro estrema riservatezza le farà certamente restare soltanto ipotesi.