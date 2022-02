Andrea Delogu si sbottona: "Così Stefano De Martino mi è stato vicino dopo la separazione"

Andrea Delogu, che da poco conduce il suo programma "Tonica" su Rai2 si è raccontata in una lunga intervista al settimanale Gente. Oltre ad aver parlato proprio del format di sua invenzione e produzione, in cui intervista musicisti, cantanti, personaggi della tv e del web, ha parlato della sua vita sentimentale. Ha parlato dell'ex marito Francesco Montanari ed anche di Stefano De Martino, suo grande amico che è stato fondamentale durante la separazione... Su loro due il gossip non è mancato, in molti hanno fantasticato pensando che stessero insieme.

Il rapporto di Andrea Delogu e Stefano De Martino

I due sono amici da anni, ma prima del gossip che li voleva fidanzati nessuno ci aveva mai fatto caso. "Parliamo di lavoro in continuazione: le nostre telefonate sono fiumi di parole di 80 minuti. Mi sono lasciata con mio marito e lui, da persona fantastica quale è, mi ha aiutata". Quindi solo amicizia, nessuna relazione amorosa.

Con l'ex marito è tutto finito, ma tra di loro c'è ancora un buon rapporto. Nonostante il dispiacere per progetto di vita andato in fumi, c'è la consapevolezza di essere una donna autosufficiente e che "basta a se stessa".

La fine dell'amore tra Delogu e Montanari

Al settimanale F Delogu a fine gennaio aveva raccontato i motivi della separazione con il marito: "Con Francesco abbiamo passato insieme sette anni che rivivrei subito - dichiara non a caso Andrea, 39 anni compiuti da poco - Mi hanno dato la possibilità di capire chi sono anche in un contesto familiare, di avere dei suoceri fantastici. Ma le cose cambiano e noi a dicembre 2020 abbiamo deciso di separarci, anche se poi la notizia è uscita solo a marzo".

Nessun terzo incomodo, né grossi rancori dietro l'addio: era semplicemente finito l'amore. E i due non hanno potuto far altro che constatarlo. "Noi ci siamo lasciati perché era finito l’amore. Il nostro è stato un colpo di fulmine - prosegue la presentatrice - diversi come il giorno e la notte, ci ha uniti il desiderio di appartenenza. Ma lavorando siamo cresciuti in modo diverso. So che uno come lui non lo troverò più, ma non era la mia persona. E lui deve trovare una donna che se lo meriti, un po’ più tradizionale, forse. Io soffrivo che ci fosse una regola nel formare una famiglia. Va bene il pranzo dai parenti, il viaggio con gli amici di sempre, ma poi voglio anche un’avventura. Va bene la voglia di fare un figlio, ma se non viene pazienza, la mia famiglia sei tu".