Andrea Delogu: "Invitai uno a casa e mi disse che non era un uomo oggetto, per un anno non ci provò nessuno"

Incredibile ma vero. Andrea Delogu - da due anni legata sentimentalmente al modello Luigi Bruno - ha vissuto un lungo periodo di pura 'singletudine' subito dopo la fine del matrimonio con Francesco Montanari. E non per scelta sua.

Ospite del podcast di Gianluca Gazzoli, Bstm, la conduttrice ha raccontato le difficoltà non solo di creare una nuova relazione, ma anche più semplicemente di frequentare un uomo: "Non c'è stato uno che ci abbia provato con me - ha detto - Io ci ho sempre provato. Per un anno ci ho provato con molte persone perché nessuno cedeva e io volevo avere delle relazioni. Credimi, nessuno, e quando ci provavo io si spaventavano tutti. Non mi hanno toccato con un dito per mesi".

Delogu ha condiviso anche un aneddoto privato: "Uno mi ha scioccato una volta, infatti poi ho chiamato la mia migliore amica e le ho detto: 'Ho chiuso'. Con questo ci si scriveva da un po' di settimane, a un certo punto l'ho invitato a casa, basta no? Gli ho detto: 'Vieni a casa', lui mi fa: 'Dai, vengo a prendere un caffè e poi ti lascio, vado via, non ti preoccupare'. E io: 'Ma no, poi rimani'. E lui: 'Non sono un uomo oggetto'". A confermare tutto Ema Stokholma su Instagram, commentando il video: "Zia ma quindi raccontiamo tutto? Ok, abbiamo del materiale". E a quanto pare, leggendo tra i commenti, in tante hanno vissuto o vivono la stessa cosa.