Andrea Delogu e il fidanzato Luigi Bruno nudi alle Maldive: le foto

Andrea Delogu si trova alle Maldive. La conduttrice, con Stefano De Martino, di Tim Summer Hits si trova tra la sabbia bianca e l'acqua cristallina delle isole tropicali insieme al suo fidanzato, il modello 24enne Luigi Bruno. Ai suoi follower ha raccontato di come la vacanza sia stata quasi improvvisata: "Ho preso una vacanza all'ultimo momento e sono venuta alle Maldive, era un mio desiderio da sempre". Lei non ha mai direttamente mostrato Luigi, invece il bel modello l'ha immortalata in una storia Instagram, anche se era quasi scontato che fossero andati insieme.

Il resort dove soggiornano è un vero paradiso, con tanto di palafitte in mezzo al mare e nella tranquillità dell'isola entrambi hanno deciso di mettersi a nudo. Prima Delogu pubblica una storia dentro una piscina a sfioro in cui si copre il seno con le mani e le parti intime tirando su la gamba destra, poi Bruno posta nel suo feed una storia mentre si fa una doccia mettendo in mostra il fondoschiena scrivendo "Un Venero di Botticello".

La storia tra Andrea Delogu e Luigi Bruno

Delogu ha parlato per la prima volta pubblicamente di Bruno a marzo, ospite di Verissimo. Lì ha parlato apertamente della differenza d'età e di come questa cosa non la preoccupi anche perché, dichiarò: "É sensibilmente più giovane, ma io sono in forma. Vado in palestra, mi fa mangiare sano, è divertente. Vedessi come è bello in costume".

Per scoprire però i dettagli della love story abbiamo dovuto aspettare un po' di più solo a giugno Andrea ha parlato di Luigi a Vanity Fair spiegando di come sia stato lui a fare il primo passo: "Lui cominciò a scrivermi dei messaggi in privato su Instagram tra cui uno molto carino che diceva "se tra 10 anni nessuno dei due ha trovato l'amore della sua vita ci sposiamo?". Iniziarono a parlare, ma lei era certa che non fosse uno scambio di messaggi reale, era pronta a scoprire che era tutto uno scherzo e invece si sono visti e la scintilla è scattata: "Con lui sto bene, frequentarlo ha fatto riaffiorare sensazioni bellissime. Stiamo vivendo e basta". E queste foto lo dimostrano!