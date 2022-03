Andrea Delogu, il nuovo fidanzato ha 23 anni: "Ma io sono in forma! Vedessi com'è bello in costume"

"É sensibilmente più giovane, ma io sono in forma. Vado in palestra, mi fa mangiare sano, è divertente. Vedessi come è bello in costume". Così, Andrea Delogu, ha rivelato ai microfoni di Verissimo la nuova frequentazione con un ragazzo di 23 anni che i pettegolezzi identificano nel modello Luigi Bruno. Un amore giovane che torna a far battere il cuore della rossa conduttrice radiofonica e televisiva, ad un anno e mezzo dalla fine del matrimonio con Francesco Montanari.

L'amicizia con l'ex marito

La frequentazione con il giovane modello risalirebbe all'autunno scorso quando i due furono paparazzati insieme in tenere effusioni. E per quanto riguarda il suo passato "la rossa" parla inevitabilmente del suo rapporto con l'attore dal quale si è separata: "L'amore si è trasformato. Siamo cresciuti insieme. Un amore profondissimo che ha bruciato le tappe. Eravamo entrambi presi dal lavoro, pensavamo che il nostro amore fosse più forte e invece l'amore ha bisogno di essere curato e coccolato. Ci siamo ritrovati che eravamo amici. Ci siamo guardati negli occhi e abbiamo capito che era arrivato il momento di fare un passettino su strade diverse. Ci sentiamo ancora. Faccio un mea culpa, non è facile stare con una persona che ha un caratterino come il mio, però questa relazione mi ha insegnato tanto. Una persona come Francesco non la incontrerò mai più, è una persona meravigliosa".

La conduttrice ha parlato anche della sua infanzia: "Avevo una famiglia di 2000 persone (quella di San Patrignano, dove vivevano i suoi genitori) - A 10 anni ho avuto un grande shock scoprendo il mondo fuori... I miei genitori sono sempre stati onesti e limpidi nel parlarmi dei loro problemi di tossicodipendenza e questo mi ha permesso di non sbagliare...Da adolescente, in discoteca, ho avuto l'occasione di avvicinarmi alle droghe pesanti, ma sapevo che non dovevo farlo". E in merito ai suoi genitori ha dichiarato di essere "felice e orgogliosa di quello che i miei genitori hanno fatto per me".