Andrea Delogu: "I debiti per lo psicologo, ma era l'unica strada per salvarmi"

Andrea Delogu festeggia sui social un anniversario importante. Stavolta l'amore non c'entra niente - la settimana scorsa ha fatto una bellissima dedica al fidanzato per i loro 2 anni insieme - ma è qualcosa di ancora più importante. Si tratta della sua vita, che ha saputo cambiare, accettare e apprezzare.

La conduttrice condivide qualcosa di molto intimo: "In questi giorni festeggio 10 anni di analisi - scrive su Twitter - Ho cambiato 3 psicologi (sono umani, bisogna cercare quello/a giusto) e un paio di vite. All'inizio non potevo permettermelo e ho fatto i debiti, ma sentivo che era l'unica strada per salvarmi. Avevo ragione. Auguri a me!". Rispondendo a un follower che le scrive che sta finendo il suo percorso, fa poi sapere: "Io lo faccio a breve, siamo in chiusura ma con il lavoro che faccio mi tengo sempre il contatto in rubrica ahahah".

41 anni compiuti a maggio, Andrea Delogu è cresciuta nella comunità di San Patrignano - dove hanno vissuto i genitori durante la sua infanzia - poi ha affrontato la 'nuova' vita fuori, la dislessia, i primi passi nel mondo dello spettacolo fino al matrimonio con Francesco Montanari, finito all'inizio del 2021. Decisamente "un paio di vite" molto importanti, che oggi riesce a leggere con sguardo lucido e senza rimpianti, grazie alla terapia - come ha spiegato - ma grazie anche all'amore del compagno Luigi Bruno che è riuscito a farla ricredere su tante cose e a insegnarle un nuovo modo di amare di cui non può fare più a meno: "Due anni giorno per giorno - ha scritto su Instagram per il loro anniversario - Due anni. L'amore è una cosa semplice, per fortuna". Il resto lo ha raggiunto mettendosi in gioco e con tanta fatica.