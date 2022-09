Andrea Delogu rimbalzata al ristorante perché vestita male: "Nel 2022 ancora il dress code?"

Serata da dimenticare per Andrea Delogu, rimbalzata da un ristorante a Roma perché vestita male. E' lei a raccontarlo in un video su TikTok, pubblicato appena tornata a casa: "Finisco la palestra, vestita da palestra. Vado sotto casa, dove ha aperto una trattoria e volevo provarla. Vado dalla signora fuori e le chiedo se ci sono due posti per mangiare. Questa signora mi squadra, squadra la persona che era con me. Eravamo vestiti da palestra, niente di che, e ci dice che il ristorante è pieno".

Qui il primo campanello d'allarme, continua la conduttrice: "Era vuoto, c'erano tre tavoli. Mi dice che era piano e che dovevamo prenotare. Mi dà il bigliettino". A quel punto vanno via, ma Andrea voleva vederci chiaro: "Faccio il giro del palazzo e mi viene un dubbio. Chiamo e chiedo di prenotare un tavolo per venti minuti dopo, per tre persone. Mi chiede se dentro o fuori e mi dice che ci aspetta. Mi sono incazzata. Le ho detto che ero la ragazza di prima e che allora ci avevano rimbalzato perché eravamo vestiti male".

Ottenuta la risposta che si aspettava - ma che non avrebbe mai voluto avere - Andrea Delogu si sfoga: "Ma nel 2022 ancora il dress code in un locale? Eravamo vestiti normali. E soprattutto mi dici una balla? Dimmi che c'è un dress code allora, nonostante il tuo locale sia una trattoria, no che è tutto pieno. Mi ha fatto incazzare la bugia. Ci sono rimasta male".