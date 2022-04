Andrea Delogu esagerata: la scollatura al ristorante è da capogiro

Scollatura da capogiro per Andrea Delogu. Anzi, da cinquantamila like (in appena un'ora). Nell'ultima foto pubblicata su Instagram, la conduttrice si immortala mentre indossa un tubino nero super sexy a tavolo di un ristorante. Calice in mano e maxi scollatura, la conduttrice 39enne guarda di profilo mentre un misterioso compagno di tavola (forse il nuovo fidanzato Luigi Bruno?) scatta una foto.

Brillanti alle orecchie, la coda di cavallo rosso fuoco lascia in bella vista la sensualità del collo e del decollete. Alle sue spalle, un panorama che sembra spettacolare e che sembra dunque suggerire una location mozzafiato per la sua cena galante. Il locale è dei più tradizionali, arredato con tendaggi damascati e quadri antichi.

Centinaia di commenti in calce al post, compresi quelli delle colleghe conduttrici Antonella Clerici e Natasha Stefanenko.

Ma chi avrà scattato la foto? I sospetti ricadono tutti su Luigi Bruno, il nuovo (giovane) fidanzato di Andrea. Andrea e Luigi sono stati pizzicati insieme dai paparazzi del settimanale Diva e Donna lo scorso settembre. I due sono stati fotografati tra baci pieni di passione. Poi lei stessa ha confermato di essere di nuovo alle prese con una storia d'amore dopo la fine del matrimonio con Francesco Montanari. Lui è, appunto, Luigi Bruno, 23 anni (dunque 16 in meno lei), seguito dalla Elite Model Management di Milano, è un affascinante modello dai colori scuri. "Ma io sono in forma", ha commentato Andrea a chi faceva notare la differenza d'età col compagno. E si vede.