Andrea Delogu, gli auguri alla sorella cresciuta lontana da lei: "Mia madre l'ha sempre preferita". Lei risponde

"Mia sorella è figlia di mia mamma e di un altro papà". Inizia così il lungo post di Andrea Delogu su Instagram, dove ha condiviso una serie di foto di sua sorella che oggi compie gli anni. In alcuni scatti c'è anche lei ed è evidente il forte legame che c'è tra loro, nonostante non siano cresciute insieme, come continua a raccontare: "Mia sorella è nata 9 anni prima di me. O dovrei dire che io sono nata 9 anni dopo di lei. Mia sorella ha sempre abitato a Milano e da piccole non abbiamo mai vissuto insieme".

Andrea Delogu è nata dalla relazione della mamma, Titti Peverelli, con Walter Delogu, entrambi per anni nella comunità di San Patrignano, dove la conduttrice è nata e ha vissuto fino ai 10 anni. Il racconto poi si fa più scherzoso: "Mia sorlla guida malissimo ma guai a dirglielo perché lei non lo sa. Mia sorella cucina benissimo e questa cosa gliela dico sempre e non ha quel vizio che ha mia madre che se le dici che qualcosa è buono te lo cucina per 6 mesi di seguito". E ancora: "Mia sorella ama andare ai concerti, se li vede tutti fino alla fine e vuole stare in piedi se no sta a casa. Mia sorella fa l'infermiera, si alza la mattina un'ora prima del previsto per portare i cani al parco. Mia sorella va al lavoro in metro, preferisce, non deve pensare al parcheggio e ci credo, andateci voi la mattina in zona Buzzi a Milano con la macchina".

La conduttrice va avanti a parlare del loro rapporto, tirando in ballo la mamma: "Mia sorella oggi compie gli anni ed è l'amore mio, lo pensavo anche quando mi picchiava da piccola, anche se la spudorata preferenza che mia madre prova per lei da sempre ci faceva un po' allontanare. Ora questa differenza la vediamo solo dal pacco a Natale, non mi importa che a mia sorella venga dato un borsone e a me un marsupio di lasagne, mi importa solo che ci amiamo. La amo come amo le lasagne, anzi di più". Tra i commenti, poco dopo, arriva la risposta della sorella, divertita dal post: "Comunque sei sempre stata tu la preferita della mamma". Ma Andrea Delogu ribatte: "Non si direbbe dai pacchi della mamma". Infine, la sorella della conduttrice, scrive: "Sister! Ti amo più della mia vita".