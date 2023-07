Andrea Delogu contro i follower: "Ma dove avete zoomato, sant'iddio? Sulle mutande?"

Andrea Delogu su tutte le furie durante una vacanza in Giappone. Colpa di un video in cui la conduttrice si mostra seduta in aeroporto e che, inaspettatamente, colleziona un grande numero di commenti sessisti. Commenti ai quali la stessa presentatrice ha voluto rispondere a tono, interrompendo per un attimo la spensieratezza del suo viaggio estivo.

Nella clip in questione, Andrea si mostrava seduta sul pavimento con la gambe leggermente divaricate. E questa è diventata l'occasione per molti utenti di commentare in maniera inopportuna. "In questo video avete scritto in ventordicimila ‘ho zoomato’ o ‘chi non ha zoommato mente’ e simili. Ma dove avete zoomato santi'iddio? Dove? Sulle mutande che si intravedono dai pantaloni? E dove dietro anatomicamente risiede una vagina? Quello intendete?", è sbottata la 41enne. E ha concluso: "Zoomare per immaginare che dietro a dei pantaloni e delle mutande ci sia un organo come in ogni essere umano? Top. Ora rivedete il vostro essere dei battutisti".