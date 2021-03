Andrea Di Carlo, nostalgia di Arisa? Sui social condivide una sua canzone

love is in the air

Nostalgia canaglia, cantavano Al Bano e Romina. Arisa e Michele Bravi, invece, cantano 'Quando' e Andrea Di Carlo non solo l'ascolta ma la condivide tra le sue storie di Instagram. Un segnale, neanche troppo in codice, per dire alla cantante lucana, mollata appena due settimane fa, che la sua mancanza si sente eccome. L'indimenticabile pezzo di Pino Daniele, reinterpretato dai due artisti, è una delle più belle canzoni d'amore italiane e non è un caso se il manager ascolta proprio la versione cantata dall'ex fidanzata invece che l'originale. Momento malinconico o un vero e proprio ripensamento?

Eppure è stato lui a scrivere la parola fine a pochi mesi dal matrimonio. Arisa e Andrea Di Carlo, infatti, si sarebbero dovuti sposare il prossimo 2 settembre a Roma, ma il manager di molti personaggi dello spettacolo oltre ad aver annullato tutto si è ripreso anche l'anello, asfaltando ogni margine di recupero. In amore però, si sa, tutto può cambiare in un attimo e tra i due sembra ancora non sia detta l'ultima parola.

Sotto la storia condivisa da Andrea Di Carlo

Perché Andrea Di Carlo ha lasciato Arisa

A far precipitare le cose è stata l'intervista rilasciata da Arisa lo scorso 14 marzo a 'Domenica In', come ha fatto sapere Andrea Di Carlo sulle pagine di Oggi subito dopo la rottura: "Sono deluso e mortificato. Ho fatto tanto per lei, l'ho sempre sostenuta in tutti i modi, ma non mi sento riconosciuto da lei come fidanzato. Hanno mandato in onda un filmato con le mie foto, lei si è messa a piangere, ma non ha neanche pronunciato il mio nome. Dopo l'intervista, è venuta a casa mia, ero deluso e arrabbiato. Non accetto che non voglia parlare di me in pubblico, ho paura che non abbia del tutto dimenticato il suo ex fidanzato. È rimasta a dormire da me, ma alle 2.30 di notte se n’è andata, con la scusa dei suoi cani, anche se a casa sua ci sono due persone che se ne prendono cura. Per me è finita, non torno indietro". Ma forse non ne è così sicuro...