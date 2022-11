Andrea Giambruno cambia lavoro dopo l'elezione della compagna Giorgia Meloni

Cambia la routine in casa Meloni-Gambruno. Non solo all'interno delle mura domestiche, ma anche per l'inevitabile riorganizzazione professionale di entrambi. Dopo l'elezione di Giorgia Meloni come prima premier donna, e mentre lei vola in giro per l'Europa nelle sue opere di diplomazia, il giornalista cambia anche la sua posizione lavorativa, pur restano nell'azienda in cui è cresciuto professionalmente, cioè Mediaset. A comunicarlo è Dagospia. "Dal 25 settembre (giorno della elezione di Giorgia, ndr) - si legge - Andrea Giambruno ha perso la conduzione di Studio Aperto e TgCom24. Una decisione condivisa, almeno in teoria, dopo l'arrivo a Palazzo Chigi della compagna Giorgia Meloni.

"Il giornalista continua a lavorare a Mediaset - scrive ancora il sito diretto da Roberto D'Agostino - in un nuovo ruolo. Si sta occupando dietro le quinte di Diario del giorno, la rubrica del Tg4 in onda tutti i giorni dalle 15.30 alle 16.40". Classe 1981, Giambruno è originario di Milano ed è un giornalista televisivo. Conclusi gli studi al liceo scientifico di Monza e si è poi laureato in filosofia all'università Cattolica di Milano. Prima di diventare conduttore di Studio Aperto era stato autore di numerosi programmi tv Mediaset (Quinta Colonna, Matrix, Mattino 5 e Stasera Italia), ora l'impegno nella rubrica del Tg4.

Quello che invece non cambierà sarà l'indirizzo di residenza della coppia, che ha rifiutato di trasferirsi a Palazzo Chigi, preferendo restare nella casa in cui la famiglia vive a tempo, nel quartiere Eur di Roma. "Fortunatamente abbiamo una casa, non abbiamo intenzione di trasferirci a Palazzo Chigi e far crescere lì nostra figlia Ginevra: sarebbe controproducente, sarebbe fuorviante", ha dichiarato lui in passato.