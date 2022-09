Andrea Giambruno, chi è il compagno di Giorgia Meloni: il primo First Gentleman d'Italia

Giorgia Meloni ha vinto le elezioni. Fratelli d'Italia ha portato alla vittoria il centrodestra e la sua leader si candida a guidare il Paese. Al suo fianco un compagno presente e amorevole: Andrea Giambruno. I due hanno una figlia, stanno insieme da sette anni e come spesso hanno raccontato non stanno pensando al matrimonio. Ma chi è il primo First Gentleman della storia della Repubblica italiana?

Andrea Giambruno, chi è il compagno di Giorgia Meloni (che vota a sinistra)

"Voglio ringraziare la mia famiglia, Andrea, mia figlia, mia sorella, mia madre. Tutti quelli per i quali io ci sono stata meno di quanto loro ci fossero per me", queste le parole pronunciate da Giorgia Meloni dal palco del comitato di partito nella notte delle elezioni che hanno decretato la sua vittoria schiacciante.

Andrea Giambruno, classe 1981 (41 anni), è originario di Milano ed è un giornalista televisivo. Conclusi gli studi al liceo scientifico di Monza e si è poi laureato in filosofia all'università Cattolica di Milano. Prima di diventare conduttore di Studio Aperto è stato autore di numerosi programmi tv Mediaset (Quinta Colonna, Matrix, Mattino 5 e Stasera Italia). Giambruno è molto riservato, non ha profili social attivi e quindi le uniche immagini di lui insieme a Giorgia Meloni e alla loro figlia, Ginevra (nata nel 2016, quando Meloni era impegnata nella campagna elettorale per diventare sindaca di Roma), sono state condivise nel corso di questi anni solo dalla, quasi certa, nuova premier italiana. Andrea e Giorgia vivono a Roma, città dove lui si è trasferito per seguire la compagna.

Interessante è sapere che i due appartengono a casacche politiche diverse e a renderlo noto fu Meloni ospite in una puntata del programma Il Testimone condotto da Pif: "Il mio compagno è di sinistra, adesso penso che voterà per me alle prossime elezioni. Discutiamo sui gay, sui temi etici, sulla legalizzazione delle droghe leggere. Non la pensiamo nella stessa maniera".

Andrea Giambruno: il primo incontro con Giorgia Meloni

Poco sappiamo sulla loro relazione, ma un particolare interessante è stato raccontato da Giambruno al settimanale Chi sul loro primo incontro e poi sul loro primo appuntamento. L'intervista arrivò nel periodo in cui Meloni stava pubblicando la sua autobiografia "Io sono Giorgia". "Quella famosa è Giorgia, non sono io. Sono il signor Meloni e ne sono orgoglioso", affermò orgoglioso Giambruno. L'amore tra i due scattò una sera a Milano, negli studi Mediaset, Meloni era ospite di Quinta Colonna, programma di cui Giambruno era autore: "Lei arriva trafelata e fa alla sua assistente Giovanna 'Non ho mangiato, ho una fame che svengo'. E Giovanna 'Ma qui c'è solo una banana', lei risponde 'E dammi sta banana'". "In una ripresa pubblicitaria - continuò nel racconto il giornalista - se la divora, ma alla ripresa è ancora lì con la banana in mano. Io mi precipito e gliela strappo di mano anche con una certa foga, ci manca la Meloni in diretta con una banana. Non so dire, i nostro occhi si incrociano in modo strano, è stato un attimo".

Il primo appuntamento arrivò non molto dopo: "Una sera a Milano, ristorante fuori dai soliti giri, lei vestitino nero al ginocchio, stivaletti scuri e giacchetto di pelle. Bellissima lei, magnifico il momento", così ricorda Andrea il primo vero incontro con la futura mamma della sua bambina. E dopo che scattò il primo bacio non si sono mai più lasciati. Ma Giorgia, come lo stesso Andrea sottolineò ha anche dei difetti: "La sua mania dell'ordine patologica" e l'essere"una ritardataria cronica".

Giorgia Meloni e Andrea Giambruno: la loro famiglia e il secondo figlio tanto desiderato

Nel 2016 i due sono diventati genitori di Ginevra, una grande e bellissima gioia. Nel corso degli anni però la coppia ha provato ad avere una seconda gravidanza senza mai riuscirci e questo per Meloni è stata una triste realtà da accettare. Diventata mamma la prima volta a 39 anni, sulla possibilità di un secondo figlio dichiarò: "Ci ho provato, ma non è arrivato. E mi sento un po' in colpa per non poter regalare a Ginevra quel legame che io ho avuto con mia sorella". E parlando della sua esperienza personale, nel 2021, aggiunse anche: "Purtroppo viviamo in una società che ci fa credere di essere giovani per sempre e di poter rinviare sempre le scelte, ma è un inganno. Per questo credo che sarebbe fondamentale sensibilizzare le donne fin da giovani a controllare il proprio stato di fertilità".

"Il declino demografico - aggiunge - e' un problema epocale e da sempre il sostegno alla natalità e alla famiglia sono il primo punto del programma di FdI. Ma a differenza di Stati come la Francia, la Polonia o l'Ungheria, in Italia non e' mai stato fatto nulla di concreto. Probabilmente anche per una resistenza ideologica su tali temi".

Sull'organizzazione della famiglia Giorgia Meloni spiegò in un'intervista a Sette che "Andrea è un padre fantastico, presentissimo. Passa a Milano una settimana al mese, ma quando è qui lavora quasi sempre di sera e durante il giorno sta molto con Ginevra. Ci alterniamo, ci aiutiamo, ci completiamo". Come First Gentleman Giambruno sarà coinvolto nelle decisioni di Meloni? A tal proposito, anche se in una situazione sicuramente diversa, Meloni spiegò che coinvolgeva il compagno nel dibattito tra le mura domestiche, "ma non troppo. Quando siamo assieme cerco di lasciare fuori la politica, di staccare. Non è facile: lui segue tutti i talk, io passo davanti: “Ancora co’ la politica? Ti prego, cambia, non ne posso più!”.

I due non sono sposati, come già accennato, e al momento non è nei loro piani. Più di una volta entrambi hanno sottolineato come stiano bene così, si completano e sono sempre pronti a starsi accanto.