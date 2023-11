"Andrea Giambruno provato e non felice": l'indiscrezione dei paparazzi sull'ex compagno di Meloni

Per alcuni giorni si è pensato che Andrea Giambruno e Giorgia Meloni non si fossero separati veramente. Il settimanale Chi svela invece che Giambruno si è trasferito, ha lasciato la casa nella quale aveva iniziato una nuova vita con la figlia Ginevra e la compagna, che all'epoca era diventata da poco presidente del Consiglio, poco distante (sempre nel quartiere Torrino, vicino l'Eur, lo stesso in cui vive Ilary Blasi nella villa che condivideva con Francesco Totti).

Se i due per circa un mese, cioè da quando Meloni ha dato la notizia tramite social della loro separazione, hanno continuato a convivere nella casa famigliare probabilmente lo hanno fatto per Ginevra, per accompagnarla verso la comprensione della separazione. Giambruno però è molto presente nella vita della figlia, che lui adora, perché è lui che si occupa della bimba quando Meloni deve viaggiare per lavoro.

Il magazine però offre anche un quadro psicologico del giornalista, nelle foto che i paparazzi sono riusciti a scattare di Andrea fuori dalla sua nuova abitazione lui "appare provato e non felicissimo di rincasare in questo pied-à-terre, che nulla ha a che fare con la casa nella quale si stava preparando a vivere con la sua famiglia".