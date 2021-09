Andrea Iannone: "Giulia De Lellis? Non parlerei di relazione. Con Belen sì"

Andrea Iannone è senza alcun dubbio tra i concorrenti più attesi della nuova edizione di Ballando con le stelle. Da una parte per la dolorosa squalifica per doping che ha compromesso la sua carriera - parentesi che verrà sicuramente approfondita nel programma di Raiuno - dall'altra per le sue famose ex fidanzate. Il pilota di Moto Gp ha avuto una relazione importante con Belen Rodriguez, dal 2016 al 2018, poi una storia con Giulia De Lellis.

Sul settimanale Chi, però, precisa: "Parlerei di relazione solo con Belen, con Giulia sono stati 5, 6 mesi". Una puntualizzazione che dimostra quanto la showgirl argentina sia stata importante per lui, pronto a costruire con lei una famiglia, idea a cui ha dovuto rinunciare quando Belù ha deciso di lasciarlo per tornare con Stefano De Martino. Eppure sul suo profilo social ci sono ancora diverse foto con Giulia, testimoni di momenti importanti trascorsi anche in famiglia. Il gossip, dunque, ha fatto parte della sua vita ma ha imparato a conviverci e soprattutto a dargli il giusto peso: "Sono solo due le donne famose, la maggior parte non erano conosciute - ha spiegato Iannone - Del gossip ho capito che capisce quello che vuole capire, come quando dici a una persona la verità, ma lei crede solo a quello che vuole credere".

Milly Carlucci: "Non ho parlato di questi temi con Andrea perché sono personali"

Nell'intervista sul noto settimanale, in 'aiuto' di Andrea Iannone è corsa Milly Carlucci, che l'ha fortemente voluto nel cast di Ballando: "Non ho parlato di questi temi con Andrea perché sono personali - ha fatto sapere - Poi, se ritiene che sia un argomento che puà avere un ruolo nel racconto, lo deciderà lui. L'unica cosa che non possiamo fare è impedire alla gente di collegarlo a personaggi famosi, non possiamo influire su quello che il pubblico pensa. Ma non è una leva per fare le clip: raccontiamo l'uomo, il ragazzo che è anche imprenditore, anche se mi sembra di capire che la moto resti il suo grande amore". Su quello che verrà fuori, infine, Iannone è certo: "Quello che sono veramente perché, questa volta, sarò io a raccontarmi".