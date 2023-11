Andrea Iannone pazzo di Elodie, il tifo sotto il palco e il (bellissimo) bacio tra il pubblico

"Guardami come Iannone guarda Elodie" scrive qualcuno su Tiktok mentre riprende lo sguardo da "pesce lesso" del pilota di MotoGP mentre guarda, innamoratissimo, la sua fidanzata al ultimo concerto a Roma. E quello sguardo pazzo d'amore lo hanno notato tutti sul volto di Andrea Iannone che, ancora una volta, ha voluto supportare la sua fidanzata restando sotto il palco da inizio a fine concerto per fare il tifo alla sua Elodie che sta calcando i palchi più importanti d'Italia con il suo Elodie Show e, dopo Napoli e Milano, ieri 25 novembre 2023, è arrivata a Roma.

Ed è proprio durante il concerto romano che è scattato il bacio davanti a tutti, tra Elodie e Iannone. Un bacio romanticissimo che non solo ha emozionato la stessa Elodie, palesemente scossa dal brivido di quel momento, ma anche tutti i fan della cantante che, alla vista di tutto quell'amore, non hanno potuto che sciogliersi anche loro.

Il video del bacio tra Elodie e Andrea Iannone

Andrea Iannone davanti alla bellezza e bravura di Elodie resta ancora immobile, bloccato, emozionato. Ha seguito la sua fidanzata in tutti i suoi concerti, senza fare mosse plateali ma restando sempre al suo posto, in prima fila, quasi in disparte a cantare le hit della sua compagna ma sempre presente. Questa volta, però, è scattato il bacio tra i due ed è stata Elodie a fare la prima mossa. Dopo averlo visto, mentre passeggiava sotto il palco cantando la sua hit estiva Pazza Musica, la romana ha fatto un passo indietro ed è andata a dare un bacio al suo Andrea. Un bacio tenero, romanticissimo che, però, data la reazione di Elodie, le ha dato tutta la carica di cui aveva bisogno per continuare a esibirsi come solo lei sa fare. E tutti i presenti, testimoni di tanta dolcezza, non hanno potuto che ammirarli e sognare di avere, anche loro, un amore come quello di Andrea Iannone ed Elodie.