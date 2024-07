Elodie e Iannone, litigio in aeroporto: cos'è accaduto

Anche i ricchi litigano. Ah no, non si diceva così? Insomma, anche le persone più abbienti economicamente sono umane. Andrea Iannone (34 anni) ed Elodie (34 anni) non fanno eccezione. Stando a quanto riportato da Chi Magazine, infatti, la coppia avrebbe litigato durante un recente viaggio.

La cantante romana, infatti, è stata intercettata nell'aeroporto di Manchester insieme al fidanzato Andrea Iannone. I loro animi non sembravano proprio sereni. Pare, infatti, che ci sia stata una lite "pre" decollo. Durante il viaggio, con destinazione Milano, si sono chiariti. Il settimanale diretto da Alfonso Signorini scrive: "L'atmosfera è andata rasserenandosi e, sorvolando le Alpi, i due fidanzati sono tornati ad abbracciarsi fino all'atterraggio a Malpensa". Insomma, normali battibecchi tra fidanzati.

La storia tra Elodie e Andrea Iannone

Elodie e Andrea Iannone fanno coppia dall'autunno del 2022. Prima, la cantante era stata legata sentimentalmente con Lele (conosciuti nella scuola di Amici di Maria De Filippi), per tre anni con il collega Marracash e poi, appunto, con il motociclista di Vasto. Quest'ultimo, invece, ha avuto diverse relazioni (con personaggi noti).

Innanzitutto è stato fidanzato con Belen Rodriguez, per circa due anni. A seguire con l'influencer Giulia De Lellis e poi ancora diversi flirt (la maggior parte dei quali non confermati): Carmen Victoria Rodriguez, Alessia Tedeschi, Lucrezia Lando, Soleil Sorge e, infine, proprio Elodie. La loro coppia è una delle più amate del momento.