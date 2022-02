Chi è Andrea Lo Cicero: età, lavoro e vita privata del "barone" di Gambero Rosso

Rugbista, velista, agricoltore, cuoco e conduttore televisivo: Andrea Lo Cicero è un uomo dalle mille passioni, oggi volto noto del canale Sky Gambero Rosso. Conosciamo meglio il "barone", ripercorrendo la sua carriera dallo sport fino al mondo della televisione.

Andrea Lo Cicero: età, lavoro, carriera sportiva e televisiva

Andrea Lo Cicero nasce a Catania il 7 maggio 1976 in una famiglia di origini nobiliari (da lì il soprannome "barone") e segue subito le orme dello zio rugbista Andrea, debuttando a 17 anni nel campionato italiano di rugby con gli Amatori Catania. La sua lunga carriera sportiva lo porterà a anche in Francia, in particolare al Racing Métro 92, e a guadagnarsi la chiamata nella Nazionale italiana, con la quale otterrà 103 presenze e giocherà ben quattro campionati del mondo. Dopo il ritiro, parteciperà anche alla Coppa America di vela con il Team Prada. Appassionato di giardinaggio e di cucina, nel 2014 inizia l'avventura in tv con il programma di Sky Giardini da incubo; partecipa anche alla seconda edizione di Celebrity Masterchef, classificandosi sesto. Nel 2018 è nel cast de La Prova del Cuoco con Elisa Isoardi. Dal 2021 ottiene due nuovi programmi tutti suoi: L'erba del Barone e L'isola del Barone, entrambi su Gambero Rosso, dove spiega come impiegare al meglio le erbe aromatiche nelle ricette.

Vita privata, curiosità e social

Andrea Lo Cicero è fidanzato con la modella Roberta di Fiore, che lo aiuta anche nella gestione della sua azienda agricola. Non si sa molto della vita privata della coppia, anche e soprattutto a causa dell'assenza dai social di Roberta, che si fa vedere in pubblico solo per accompagnare Andrea. Nella sua fattoria Andrea alleva asini: è infatti un grande sostenitore della onoterapia, che valorizza il duro lavoro e la pazienza proprio partendo dai muli.