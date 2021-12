Andrea Mainardi è diventato papà per la seconda volta: è nato Cesare

Anna Tripoli e Andrea Mainardi sono diventati mamma e papà. La coppia ha pubblicato sui social la foto del piccolo Cesare, nato il 6 dicembre. La foto della mamma con il piccolo neonato è tenera come anche le parole che i genitori hanno scelto per accompagnare il lietissimo evento.

“Pura, grandiosa, magica, splendida, emozionante... Vita. Benvenuto al mondo nostro piccolo Cesare. Il papà nel frattempo è collassato ma rassicuro tutti che sta bene. Ti amo immensamente @andreamainardiofficial…senza la tua energia non ci sarei mai riuscita" con queste parole Anna Tripoli ha dato la notizia della nascita del piccolo Cesare. Non poteva mancare la risposta dell'orgoglioso papà, Andrea Mainardi:

"Questo è il post di mia moglie, le sono stato vicino ogni secondo, spesso non sapevo cosa fare per aiutarla, avrei voluto condividere il suo dolore, straziante in alcuni frangenti, supporto morale ho capito ma nel concreto vedere soffrire tua moglie è davvero complicato…ma poi è uscita la testina del piccolo, e adesso eccolo lì già attaccato alla sua mamma…

@annina_tripoli sei stata davvero straordinaria, te lo dico davvero. Benvenuto piccolo Cesare Mainardi!!!"