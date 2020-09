Andrea Melchiorre, l'influencer positivo che si chiede se spetta allo Stato pagargli l'affitto in Costa Smeralda

Dal principio Andrea Melchiorre, tra i primi vip risultati positivi al coronavirus, ha comunicato ai follower che sarebbe rimasto in Sardegna a 'scontare' la quarantena anziché tornare nella sua casa di Milano. Ed oggi l'ex tronista torna sull'argomento scatenando un dibattito tra i suoi seguaci: l'influencer da un milione di follower si è chiesto infatti se a pagare l'affitto del suo appartamento in Costa Smeralda debba essere lo stato.

Andrea Melchiorre e il caso affitto

Al momento Melchiorre è in isolamento in un appartamento con vista sulla spiaggia. E da lì aggiorna i suoi seguaci sull'evoluzione della sua situazione di salute. Di fronte all'ultimo quesito posto su Instagram a proposito degli affitti sull'Isola però, qualcuno ha storto il naso: "Tutti influencer coi soldi degli altri", attacca qualcuno. E lui stesso precisa "Io penso che le spese debbano essere a carico dell’inquilino, anche se non è chiara la situazione".

Già nei giorni scorsi l'ex volto di 'Uomini e Donne' era finito nel mirino per la scelta di dedicare alla sua situazione di salute una cartella dal titolo 'Covid' tra le Stories in evidenza di Instagram. "Sfruttare l’onda mediatica di un contagio o di un tampone positivo per fare pubblicità, no. Sono contrario anch’io, fondamentalmente. Però l’influencer, quello che fa, è semplicemente raccontare la sua quotidianità. Almeno io parlo nel mio caso. Le storie le facevo sia prima che adesso", ha replicato a chi ha criticato la sua mossa.

Come sta Andrea Melchiorre

Intanto il 26enne romano è in attesa del nuovo tampone. "Spero sia negativo, ma non mi sento ancora bene. Rimando al mio rientro a Milano tutti i buoni propositi che mi ero prefisso per settembre", ammette.