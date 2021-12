Andrea Nicole finisce a letto con Ciprian, Maria De Filippi li gela: il video della scelta a Uomini e Donne

(Nel video in alto, la scelta di Andrea Nicole e la "cacciata" dallo studio"

Un tradimento del genere nei confronti della redazione non si vedeva dai tempi del "Sara Affi Fella Gate", quando una tronista napoletana ha mantenuto una relazione fuori dal programma mentre era a Uomini e Donne. Oggi un nuovo comportamento scorretto nei confronti della produzione: Andrea Nicole e Ciprian hanno infranto il regolamento finendo a letto insieme precedentemente al giorno della scelta, scelta che mai è stata annunciata.

Le indiscrezioni si rincorrevano da tempo, ma solo oggi è andata in onda la puntata in cui Andrea Nicole, prima tronista donna nata biologicamente uomo, e il suo spasimante Ciprian, hanno ammesso di aver passato la notte insieme in segretezza rispetto a tutti, compresa redazione, Maria De Filippi e opinionisti. Tre sedie rosse al centro della scena: da una parte i due "fedifraghi", dall'altra l'altro corteggiatore, ovvero Alessandro, delusissimo da quanto accaduto e profondamente ferito poiché molto legato alla donna (così legato da aver invitato la mamma nel corso di una delle ultime esterne).

E' Andrea Nicole a ricorda la notte dello "scandalo" guardandolo negli occhi: "Nel corso della scorsa puntata io sono uscita dallo studio, mi sono sfogata, poi sono tornata in camerino e non mi sentita bene". Quindi il ritorno a casa, a Roma, o meglio, nella casa pagata dalla produzione affinché Andrea Nicole possa alloggiare nella Capitale nel tempo della registrazione del programma: "Mi sfogo, poi torno in camerino e non sto bene - continua - Torno poi a casa e, dopo un po' che sono a casa mi suona il citofono. Al citofono c'era Ciprian".

Da lì qualche chiacchiera e poi il fattaccio: "Apro il cancello convinta che lui fosse con la redazione - dice ancora - Mi rendo conto che è da solo e, quando è alla porta di casa, mi prende il panico. Commetto in quel momento l'errore di non avvisare la redazione. Quindi Ciprian entra, parliamo di cosa è successo in tutto il percorso e... passiamo la notte insieme".

Qui esplode lo studio. Alessandro si lascia andare a poche parole ma incisive: "Non hai fatto una gran bella figura, non hai portato rispetto né a me né al programma. E' una cosa vergognosa", attacca.

Tina e Gianni ci vanno giù pesanti

Anche Gianni e Tina ci vanno giù pesanti con i giudizi. "State zitti entrambi perché dalla vostra bocca non puo' uscire niente di credibile. Siete due disonesti", dicono. E sostengono che non ci sia alcuna casualità dal loro incontro ma che la serata fosse premeditata. I due chiedono poi alla coppia per quale motivo non hanno deciso di anticipare la scelta anziché prendere in giro la produzione. "Avete preso in giro tutte le persone che si muovono dietro a questa macchina - dice Gianni - Io lavoro qui da tanti anni e so come si comporta la produzione, vi trattano come principi, e tutto a spese della produzione. La gente monta le tue esterne fino a notte fonda, tu gli hai tirato uno schiaffo". Andrea Nicole ammette di riconoscere l'ottimo trattamento e ringrazia tutti ma dice di non essere riuscita a gestire la situazione. "Mi pare che la notte l'hai gestita da sola però", è l'ultima frecciata di Gianni.

Maria De Filippi gela la coppia

Qui si inserisce Maria De Filippi, che dice. "Non ci rimango male perché queste cose possono capitare. Ci rimango male perché se mi avessi chiamato avresti trovato comprensione - dice alla tronista - Ciprian non ha fatto una bella cosa per te, perché ha scelto un modo egoista di metterti in questa situazione. Mi spiace dirlo". Poi la conduttrice ammette di non crede in alcun modo ai sentimenti del ragazzo. Andrea Nicole piange. La coppia si alza e la punta si chiude. "Dureranno due mesi", è la sentenza di Tina.