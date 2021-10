Andrea Nicole scioglie il riserbo e mostra una foto prima della transizione

Fino ad oggi aveva preferito mantenere un velo di riservatezza sul suo passato, ma ora Andrea Nicole decide di condividere anche col pubblico di Uomini e Donne una foto che la ritrae prima del percorso di transizione. Prima tronista della storia ad essere nata biologicamente uomo per poi intraprendere il percorso verso il sesso femminile, Andrea Nicole ha voluto mostrare al corteggiatore Alessandro, con cui ha organizzato una esterna, un suo scatto di infanzia.

La foto

Ed eccola allora sorridente alle scuole medie mentre posa insieme ai suoi compagni di classe. Lo sguardo è rivolto all'obiettivo, le braccia sono conserte. Un'immagine che la raffigura prima del percorso di transizione cominciato all'età di diciotto anni, quando cioè ha compiuto la maggiore età, sebbene il desiderio di intraprenderlo arrivasse già da prima.

Andrea Nicole ha poi spiegato le ragioni per cui ha deciso di mostrare lo scatto proprio ad Alessandro e non ad altri ragazzi scesi per corteggiarla. "Alessandro - ha detto - è la persona più simile a me, questa esterna è stata la conferma che lo stavo sottovalutando: mi ha scioccata in senso positivo. Mostrare la foto? Non l’avevo organizzata come cosa, ci avevo pensato in giornata. Mi è venuto in mente e l’ho fatto. Gli ho anche mostrato due foto di mia mamma da giovane". Nessuna programmazione, dunque, ma solo la spontaneità di volersi mostrare fino in fondo.

Perché ha mostrato lo scatto ad Alessandro

Era un uomo, ora è una donna. Ha completato al transizione ormai otto anni fa Nicole, nata a Milano nel 1992. Andrea Nicole si è sempre sentita una donna. "L’ho sempre saputo - ha confidato in passato - sin da quando manifestavo la mia preferenza per i giochi femminili e preferivo la compagnia delle bambine a quella dei maschietti. Quando sei bambino, però, non riesci a dare un nome a quello che ti accade. Crescendo, poi, ho preso coscienza di me e di quello che mi circondava".

"Così la mia famiglia ha reagito al cambio di sesso"

E come l'ha presa la famiglia? "Per i miei genitori è stato uno shock, una reazione comprensibile - ha raccontato - Quando tuo figlio a 15 anni ti dice di voler cambiare sesso subentra il trauma, all’epoca era un argomento non molto discusso. Ho lasciato loro il tempo di metabolizzare, informarsi, pensarci. A 18 anni ho iniziato ufficialmente il percorso e hanno visto come la mia vita, il mio umore stava cambiando. Si sono resi conto che era la scelta giusta per me. Se sono felici della mia partecipazione a Uomini e Donne? Non hanno fatto i salti di gioia, siamo una famiglia molto riservata. Temono per me l’impatto di questa esposizione mediatica, le cattiverie che nessun genitore vorrebbe per il proprio figlio".