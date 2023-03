"Nonostante l'eredità di Gina Lollobrigida non paga gli alimenti al figlio": parla la ex di Andrea Piazzolla

Tanto si è parlato di Andrea Piazzolla, del suo rapporto con Gina Lollobrigida, dell'eredità di cui avrebbe beneficiato. E probabilmente tanto se ne parlerà ancora, considerato che la vicenda è oggetto di una battaglia legale tra lui e il figlio dell'attrice. A questo, però, ora si aggiunge un'altra questione legale, portata avanti da Sara Urriera, ex compagna dell'assistente personale di Lollobrigida nonché madre di suo figlio. Secondo la donna, Piazzola non avrebbe mai contribuito al mantenimento economico del ragazzo, nemmeno dopo aver ricevuto le ingenti somme di cui lui stesso ha parlato recentemente.

Intervistata da Repubblica, Sara Urriera ha raccontato di aver conosciuto Piazzolla nel 2008 e di averla portata anche a casa di Gina Lollobrigida. Poi la decisione di lui di troncare la relazione nonostante sapesse che fosse incinta: il riconoscimento del figlio, infatti, risale al 2021, dopo una lunga battaglia legale. Prima di allora, il nulla: "Lo ha conosciuto in tribunale. Mio figlio non aveva mai avuto rapporti con il padre fino a quando il giudice non aveva chiesto un incontro" ha spiegato Urriera: "Il giudice gli ha imposto di fare il test del dna, siamo andati all'ospedale San Camillo, dove diceva Andrea (Piazzolla ndr), in un laboratorio dove hanno prelevato un campione di saliva e lo hanno comparato. Per un ragazzino non è bello. Il test del dna ha un significato particolare e sapere che suo padre non si fida del fatto che il ragazzo sia suo figlio è una barzelletta che non fa ridere".

Andrea Piazzolla non ha mai pagato gli alimenti

Anche dopo il riconoscimento della paternità, Andrea Piazzolla non avrebbe mai adempiuto al dovere di mantenere economicamente il figlio stabilito dai giudici. Sara Urriera ha raccontato ancora che il suo ex aveva dichiarato di essere indigente e, quindi, di non poter sostenere le spese per gli alimenti. "Lui però non ci ha mai aiutato economicamente, non lo fa ancora, neanche dopo la sentenza", ha detto la donna che adesso ha portato in tribunale Piazzolla in quanto erede di un congruo capitale dopo la morte di Gina Lollobrigida. "Attendiamo di capire cosa farà la difesa" ha aggiunto, restando ora in attesa di una nuova sentenza.