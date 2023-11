Gina Lollobrigida, l'ex assistente Andrea Piazzolla condannato a 3 anni per circonvenzione di incapace

Il giudice monocratico di Roma ha condannato a tre anni Andrea Piazzolla, l'ex collaboratore di Gina Lollobrigida accusato di circonvenzione di incapace per avere sottratto beni al patrimonio dell'attrice tra il 2013 e il 2018. Per l'imputato la Procura di Roma aveva chiesto una condanna a 7 anni e mezzo di reclusione. Il giudice di piazzale Clodio, oltre alla condanna, ha stabilito per l'ex collaboratore anche una multa di mille euro e il sequestro dei suoi beni mobili e immobili. Il tribunale ha anche stabilito la possibilità di una pena alternativa ai servizi sociali. Insieme alla condanna l'ex assistente dell'attrice scomparsa a gennaio scorso ha stabilito anche una provvisionale immediatamente esecutiva di mezzo milione di euro a favore delle parti civili e il dissequestro della villa sulla Appia Antica a favore degli eredi di Lollobrigida.

La rappresentante dell'accusa aveva evidenziato lo ''stato di fragilità' in cui si trovava Lollobrigida, con periti e consulenti che nel corso del dibattimento avevano concordato su un ''indebolimento della capacità di intendere e autodeterminarsi e di decidere autonomamente con una parziale deficienza psichica''. Lollobrigida era quindi "suggestionabile, tenuta in isolamento, in uno stato di vulnerabilità". "Credo di essere stato l’unico a essersi preso cura di Gina Lollobrigida, e continuo a farlo. Non ho mai visto a Subiaco (dove l’attrice è sepolta) il figlio, il nipote o il presunto marito" ha detto Andrea Piazzola rendendo dichiarazioni spontanee nel processo prima che i giudici si ritirassero in camera di consiglio per emettere la sentenza.

Gina Lollobrigida aveva sempre difeso Andrea Piazzolla

Soprattutto negli ultimi tempi, Gina Lollobrigida aveva sempre difeso il suo ex factotum scagliandosi contro il figlio Milko Skovic e il nipote Dimitri che avevano avviato diversi procedimenti rivolgendosi alla procura. "È come un figlio per me, mi sta accanto come un figlio, mi ha aiutato ad andare avanti" aveva detto l'attrice: "Andrea non ha mai sbagliato. È una persona brava e per avermi aiutato sta avendo dei guai terribili. La vita è mia e io decido cosa farne. Fare dei regali ad Andrea e la sua famiglia è una cosa che riguarda me".

Ma il figlio di Gina, anche dopo la morte della madre, aveva ribadito la sua convinzione portata avanti fino all'ultimo: "Andrea Piazzolla le ha fatto il lavaggio del cervello. Le ha portato via tutto" aveva sostenuto fermamente: "Si è preso cura di lei perché aveva in testa un unico obiettivo: i soldi". Skofic ha denunciato Piazzolla per circonvenzione di incapace insieme a Javier Rigau, ex marito che Gina aveva denunciato ritenendo l'avesse truffata: "Le diceva sempre di sì, salvo poi farle tagliare i rapporti con tutte le amicizie storiche, quando era ormai anziana e vulnerabile, con il fine di dilapidarle il patrimonio".